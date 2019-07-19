وظهرت مذيعة “سكاي نيوز عربية”، شانتال أبي صليبا، وكأنها تحلق في الفضاء بالقرب من الكويكب، لتشرح بشكل أوضح مواصفات الكويكب “كيو في” والمخاطر التي يمثلها، قبل أن تنتقل إلى داخل مركبة فضائية.

ووفق التقرير الذي عرضته “سكاي نيوز عربية” بتقنية “الواقع المعزز”، يسير الكويكب “كيو في”بسرعة هائلة نحو الأرض، إذ تصل سرعته إلى 44 ألف كيلومتر في الساعة، أي أنه يسير أسرع من أسرع طائرة في العالم بـ15 مرة، كما يعادل حجمه حجم تلة بارتفاع 109 أمتار، وقطر يصل إلى 40 مترا.

ويعد “الواقع المعزز” من التقنيات الحديثة التي تمنح المشاهدين تجربة مميزة، إذ تتيح تحويل أي شكل أو صورة لنموذج ثلاثي الأبعاد.

وينتج عن هذه التقنية، عرض مركب للمشاهد يمزج بين المشهد الحقيقي والظاهري الذي تم توليده باستخدام الكمبيوتر.

وتعتمد هذه التكنولوجيا على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية، لتوفر معلومات إضافية.

وبمقدور المستخدم مع الواقع المعزز التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية من خلال مجموعة أجهزة سواء كانت محمولة كالهواتف أو تلك التي يتم ارتداؤها كالنظارات.

وتتبنى كل تلك الأجهزة نظاما متطورا للتتبع يوفر دقة بإسقاط العرض، كما أنه يعرض المعلومة في المكان المناسب.

وأصبح الواقع المعزز من التقنيات المستخدمة في مجالات عديدة، كالإعلام والترفيه والتدريب العسكري والتصميم الهندسي، فضلا على دمجها على نحو تدريجي في ميدان التعليم.