إسبانيا – وضع نادي برشلونة الإسباني، حدًا للشائعات التي تحاصر الثنائي نيلسون سيميدو وعثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن إدارة برشلونة قررت الإبقاء على الثنائي هذا الصيف، وعدم رحيلهما عن ملعب الكامب نو.

وارتبط الثنائي بالانتقال لأكثر من فريق هذا الصيف، نظرًا لصغر سنهما وقدراتهما العالية، حيث أبدى العديد من الأندية، رغبة واضحة وصريحة في التعاقد مع نيلسون سيميدو (25 عامًا)، وعثمان ديمبلي (22 عامًا).

وتشير التقارير إلى أن الثنائي سيتم الاعتماد عليه في الموسم الجديد بشكل أكبر، وهذا ينفي إمكانية عرضهما للبيع أو دخولهما في أي صفقة تبادلية.

وتردد اسم عثمان ديمبلي في إمكانية دخوله ضمن صفقة عودة نيمار لبرشلونة، وكذلك اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته، كما أن سيميدو تمتع باهتمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

المصدر : كووورة