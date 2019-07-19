الإمارات العربية – بعد انتشار شائعة طلاقهما من خلال “هاشتاغ” تم تداوله مؤخراً على موقع التغريدات “تويتر”، خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها وأوضحت الحقيقة.

وظهرت في فيديو تناقله عدد كبير جداً من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” برفقة زوجها مبارك الهاجري.

وتطرقا بطريقة طريفة الى موضوع الانفصال مشيرين الى أنها مجرد دعاية. وقال الهاجري إن هذا الخبر يحزن من يحبهما وإن الجميع سيفرح عند مشاهدة هذا الفيديو.

وكعادتها توجت الفنانة الى زوجها بطريقة لا تخلو من الغنج والدلال وطلبت منه أن يقول لها إن حياته من بعدها “سلطة” وان يعبر لها عن حبه بالطريقة التي يتحدث إليها بها عبر الهاتف. واجاب: “يا بعد عمري فديتك” مندداً بمن اطلق الشائعة.

ويشار إلى أن الفنانة أذهلت الجميع في وقت سابق بالتغيير الذي طرأ على شكلها حيث ظهرت في مقاطع فيديو وصور وهي تعتمد تسريحة الشعر القصير وتبدو بملامح وجه جذابة جداً.

المصدر : تويتر + إنستغرام