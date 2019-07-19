لبنان – أقر مجلس النواب اللبناني، مساء الجمعة، الموازنة العامة لعام 2019، بعد تعثر دام عدة شهور وخلافات بشأن بنودها.

وأفاد مراسل الأناضول أن المجلس أقر الموازنة بتأييد 83 نائبا ومعارضة 17، من أصل 128 نائبا.

والثلاثاء، بدأ البرلمان اللبناني مناقشة الموازنة على مدار ثلاثة أيام، غير أن جلسة الخميس تم رفعها إلى عصر الجمعة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر موازنة العام الجاري التي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل، خلال وقت سابق من مايو/ أيار الماضي.

وعقب إقرار المجلس، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن ما حصل بداية الإصلاح، وسنستكمل المسيرة في عامي 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالبرلمان أن “الإصلاحات يجب أن تحصل، وما قمنا به اليوم يعتبر إنجازا”.

ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة في 2018.

الأناضول