ليبيا – أعلن ما يسمى بـ”تجمع ثوار تاجوراء” المقرب من مفتي المؤتمر العام الصادق الغرياني عن عقد إجتماع غداً السبت بمركز البحوث الصناعية في تاجوراء يجمع أعيان وحكماء وبلديات ونشطاء المنطقة الغربية .

“تجمع ثوار تاجوراء” أوضح بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن الإجتماع سيناقش فصل المجلس الرئاسي الحالي عن حكومة الوفاق ، مضفاً بأنهم سيناقشون أيضاً تغيير لجنة الأزمة التي يرأسها وزير تعليم الوفاق عمر عبدالجليل.

وأكد “تجمع الثوار” بأنهم سيتناولون أيضاً موضوع تغيير بعض المسؤولين بالمناصب الحساسة التي تمكنهم من تجاوز الأزمة الراهنة ودحر ما وصفوه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وأشار إلى أنهم سيدعمون الرئاسي الحالي في مواجهة ما وصفوه بـ”العدوان” وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وإختتم التجمع بالتأكيد بأن إجتماعهم هذا يأتي لتحقيق طموحات شبابهم والتعجيل في النصر والخروج من الازمة الراهنة وتغيير الواقع إلى الأفضل ، مبيناً بأن مطالبهم عادلة وأنها ستتحقق بإرادة صلبة لا تنحني ولا تنكسر حسب تعبيرهم.