ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

واشنطن – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الإيرانية فوق مضيق هرمز الخميس، متوعدا طهران بـ”رد غير مسبوق” على أي استفزازات.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الجمعة: “لا شك في ذلك، لقد أسقطناها”.

وأضاف مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، الذي حضر الاجتماع: “لا شك في أن هذه الطائرة من دون الطيار إيرانية”.

وحذر ترامب إيران من عواقب قيامها بأي عمل عسكري ضد بلاده، قائلا: “نأمل ومن أجل مصلحتهم، بألا يقدموا على تصرف غبي، وإذا فعلوا ذلك، سوف يدفعون ثمنا لم يدفعه أحد على الإطلاق”.

ويأتي تصريح ترامب إثر عرض قنوات إيرانية رسمية فيديو قالت إنه يثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن إسقاطها الخميس بعد أن اقتربت من سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer على مسافة خطيرة، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وقال الجانب الإيراني إن اللقطات تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إسقاط الطائرة، ونفت طهران فقدان أي من طائراتها في منطقة مضيق هرمز.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إن واشنطن تملك “أدلة واضحة جدا” على أن السفينة الحربية الأمريكية Boxer أسقطت بالفعل طائرة إيرانية مسيرة قرب مضيق هرمز، منوها بإمكانية نشر شريط فيديو لعملية الإسقاط.

المصدر: وكالات