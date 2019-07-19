لبنان – دحض السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري الجمعة، تصريحات نسبت إليه بأن مشروع “نيوم” السعودي سيوفر آلاف الوظائف للبنانيين.

وقال بخاري في تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية للسفارة السعودية في لبنان إن ما نسبته إليه صحيفة “الجمهورية” في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا، لأنه لم يدل بأي تصريح بأن “نيوم” تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين”.

وعبرت السفارة السعودية في لبنان عن أملها في وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع “نيوم” في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعتبر المشروع من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.

وأوضحت الرياض أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومستثمرين محليين وعالميين.

وانطلق العمل في مشروع مدينة “نيوم” الذي وصف بـ”مدينة المستقبل” عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء المدينة سنة 2025.

المصدر: RT