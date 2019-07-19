دي ليخت جاء إلى يوفنتوس من أجل “الفوز بكل شيء”

دي ليخت جاء إلى يوفنتوس من أجل “الفوز بكل شيء”

إيطاليا – كشف قلب الدفاع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت أنه قرر القدوم إلى يوفنتوس الذي حسم صفقة التعاقد معه لـ5 أعوام من أياكس، من أجل الفوز بكل شيء.

وقال ابن الـ19 عاما أمام وسائل الإعلام “هناك ثلاث بطولات نشارك فيها، ربما أربع مع الكأس السوبر: الدوري، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا. نريد الفوز بكل شيء، أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. تريد الفوز بكل شيء تشارك فيه وفريق مثل يوفنتوس يريد الفوز، وبالتالي لن يختلف الأمر هذا العام”.

إن التعطش للألقاب وإعجابه الكبير بالمدافعين الإيطاليين منذ الصغر دفعا الدولي الشاب إلى التعاقد مع يوفنتوس، مع إن برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي كانا مهتمين بخدماته أيضا.

وأشار دي ليخت إلى أن الحديث الذي أجراه معه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا حيث حثه على الانضمام إلى بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة، لم يؤثر على قراره “لكن بالطبع، هذا أمر جميل أن يطلب منك لاعب مثل كريستيانو رونالدو الانضمام إلى يوفنتوس. إنه إطراء كبير”.

وفي المقابل، كان لقدوم مدرب نابولي وتشيلسي الإنجليزي السابق ماوريتسيو ساري إلى يوفنتوس دورا مؤثرا على قرار المدافع الهولندي لأنه “سمعت عنه الكثير من القصص الجيدة، الطريقة التي يلعب بها، فلسفته، أساليبه الكروية، كيف يجهز الخط الدفاعي… بالتأكيد، شكل (ساري) حافزا كبيرا لي من أجل القدوم”.

وبلغت قيمة صفقة التعاقد مع دي ليخت 75 مليون يورو إضافة إلى 10,5 مليون يورو مكافآت ليكون ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادما من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادما من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو في

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7,5 مليون يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت. وفضلا عن ذلك، فإن عقده يتضمن بندا بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتبارا من صيف 2021.

المصدر: “أ ف ب”