رغم العقوبات.. “شل” تتعهد لبوتين بافتتاح محطة وقود جديدة كل أسبوع في روسيا

رغم العقوبات.. “شل” تتعهد لبوتين بافتتاح محطة وقود جديدة كل أسبوع في روسيا

روسيا – أطلع رئيس شركة “رويال داتش شل” العالمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشاط شركته في روسيا، مشيرا إلى نيتها افتتاح محطة وقود جديدة كل أسبوع في روسيا طيلة السنوات الـ5 القادمة.

واستقبل الرئيس فلاديمير بوتين أمس الخميس، بين فان بيردين رئيس شركة الطاقة الأوروبية “رويال داتش شل”، التي تشارك في مشاريع متنوعة للطاقة في روسيا منذ 127 عاما.

واستمع الرئيس بوتين خلال اللقاء إلى شرح من بيردين عن مشروعات الشركة في روسيا أعرب فيه عن تقديره العالي للتعاون الذي يربط شركته بروسيا، مشيرا إلى أن شركته التي تحتل المركز الخامس عالميا في قطاع الطاقة تنشط في روسيا منذ 127 عاما.

ولفت إلى أنه قبل شهرين تم الاحتفال بمرور 25 عاما على إطلاق شركة “ساخالين إنرغي”، وهي شركة تابعة لـ”رويال داتش شل” تتولى عمليات تطوير حقل “ساخالين 2” الروسي بناء على اتفاق تقاسم الإنتاج.

ووصف رئيس “رويال داتش شل” مشروع “ساخالين إنرغي” بالمميز، قائلا إنه في إطاره تم شحن أكثر من 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال للعملاء، وأن المشروع حقق إيرادات للميزانية الروسية بلغت 25 مليار دولار.

وأشار إلى أن “رويال داتش شل” تشارك في تطوير حقول نفط وغاز في منطقة سيبيريا بالتعاون مع شركة الطاقة الروسية “غازبروم نفط”، في إطار اتفاق وقع بين الشركتين العام الجاري خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

كذلك لفت إلى أن “رويال داتش شل” تمتلك محطات وقود منتشرة في روسيا، وأن روسيا تحتل مركزا مهما في استراتيجية تطوير الشركة.

ويستمر هذا التعاون، فيما يفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا منذ منتصف عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا.

المصدر: RT