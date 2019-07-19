ليبيا – إستنكر مجلس النواب في بيان له أمس الخميس إختطاف عضو المجلس سهام سرقيوة التي أقتيدت لمكان مجهول من قبل مجهولين بحسب تقرير وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

مجلس النواب طالب في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مكان النائبة سرقيوة والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها.

وأدان المجلس أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات للعيش في أمن وسلام بعد القضاء على الإرهاب والتطرف.