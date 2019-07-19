ميركل: ينبغي البحث عن كل فرصة لخفض التصعيد في الخليج

ميركل: ينبغي البحث عن كل فرصة لخفض التصعيد في الخليج

ألمانيا – أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأحداث في منطقة الخليج، مبدية دعم برلين للجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

وقالت ميركل، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة، أنه لا يمكن الآن متابعة التطورات في الشرق الأوسط والخليج على وجه الخصوص دون الشعور بالقلق، لاسيما في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أن المساعي الدبلوماسية تحظى بأهمية قصوى في هذه الظروف.

وثمنت المستشارة الألمانية جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسهام في إقامة الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت: “ينبغي البحث عن كل فرصة للاتصال بغية منع التصعيد”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التوتر المتصاعد في المنطقة حيث أكد “الحرس الثوري” الإيراني مؤخرا احتجازه ناقلة نفط أجنبية بدعوى تهريبها وقودا من الخليج، ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إسقاط عسكريي بلاده طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز.

المصدر: وكالات