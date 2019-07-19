إيطاليا – أفادت تقارير صحفية بأن ميلان الإيطالي يدرس ترميم دفاعه بصفقة من نظيره مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن ميلان يريد ضم إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، بعد تعذر الحصول على خدمات الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول بسبب الأمور المالية.

ويتقاضى لوفرين، راتبًا سنويًا مع ليفربول يصل إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يعد أكبر من إمكانيات ميلان في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة “صن”، أن ميلان حول أنظاره تجاه الإيفواري إيريك بايلي (25 عامًا)، والذي غاب مؤخرًا عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة.

ويحاول مانشستر يونايتد إنهاء صفقة المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، مما يسهل من عملية رحيل بايلي.

ولن يمانع الشياطين الحمر، رحيل إيريك بايلي، حيث أن تعاقده مع المانيو ينتهي في صيف 2020.

المصدر : كووورة