كندا – يعاني الكثيرون من الشعور بالنعاس الشديد بعد وجبة الغداء بشكل خاص. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إجراءات تضمن تجاز هذا الشعور، أو التخفيف منه على أقل تقدير.

فيما يلي نصائح للتخلص من النعاس بعد الغداء، وفق ما نقلت ميرور أونلاين البريطانية.

1- الابتعاد عن الهاتف

وجد بحث للمعهد اابريطاني لعلوم الكمبيوتر، بن الموظفين الذين يستخدمون هواتفهم أثناء استراحة الغداء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرضون للتعب العاطفي ويحتاجون للاسترخاء أكثر من الذين يتناولون الطعام بعيداً عن هواتفهم الذكية.

2- تمارين التمدد

تمارين التمدد بشكل مستمر، تساهم في تحرك مناطق متعددة من الجسم، الأمر الذي يساعد في زيادة الطاقة في الجسم وبالتالي تفادي الشعور بالنعاس نهاراً.

3- وجبة خفيفة

يقول خبير التغذية شاني شاكر، إن تناول وجبة خفيفة يساهم في التقليل من الشعور النعاس. وينصح شاني بالتركيز على الوجبات التي تجمع بين الكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، والوجبات الغنية بالألياف والبروتين، والخالية من الدهون لتحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم والأنسولين، وتغذية الجسم لفترة أطول.

4- استنشاق النعناع

أظهرت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن استنشاق النعناع يساعد في تخفيف التعب بـ 15%.

5- رطوبة الجسم

شرب الماء باستمرار، وتناول وجبات سائلة للحفاظ على ٍرطوبة الجسم، يرفعان فاعلية الأداء الذهني بـ 10%.

6- مضغ العلكة

تقول دراسة لجامعة كارديف البريطانية، إن مضغ العلكة يساعد على اليقظة والتحفز والتركيز لفترة أطول، لأن حركة الفكين تساعد على تنشيط ضربات القلب، فيزيد تدفق الدم إلى الدماغ.

وكالات