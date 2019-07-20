ألمانيا – ينصح بالتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 8:30 إلى 10:30 صباحاً، ومن الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً، خلال فصل الصيف.

أما في فصل الشتاء فينصح بالتعرض للشمس خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً إلى الثانية ظهراً، وذلك للحصول على الكمية الكافية من فيتامين د.

ويعد التعرض لأشعة الشمس أحد المصادر الرئيسة لحصول الجسم على “فيتامين د”، والجلوس في الشمس لمدة (10-15) دقيقة مرتين إلى 3 مرات يومياً يقي من إصابة الجسم بالإرهاق، وآلام العظام، والكسور وهشاشة العظام، والإصابة المتكررة بالعدوى.

وكالات