بروكسل – ارتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 36.3 بالمائة على أساس شهري في مايو/ أيار 2019.

ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

وقال البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، إن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو فائضا ارتفع إلى 30 مليار يورو ( 33.7 مليار دولار)، في مايو/ أيار الماضي مقابل 22 مليار يورو ( 24.7 مليار دولار) في الشهر السابق له.

وخلال 12 شهرا حتى مايو/ أيار 2019، تراجع فائض الحساب لمنطقة اليورو إلى 323 مليار يورو ( 362.9 مليار دولار) مقابل 392 مليار يورو ( 440.5 مليار دولار) في 12 شهرًا حتى مايو/ أيار 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو، إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

( اليورو= 1.12 دولار)

الأناضول