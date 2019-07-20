الجزائر – لقيت بعثة المنتخب الجزائري استقبالا حافلا فور وصولها إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي.

واستقبل آلاف المشجعين الجزائريين بعثة منتخبهم في المطار حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد المنتخب وهو يحمل الكأس الذي نجح الخضر في استعادتها بعد 29 عاما من التتويج لأول مرة عام 1990، قبل أن يصعد لاعبو “محاربو الصحراء” على حافلة خاصة مكشوفة جابت ببعثة المنتخب الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائر وسط استقبال شعبي حافل.

واصطفت الجماهير الجزائرية على جانبي الطريق المؤدي من مطار هواري بومدين إلى وسط الجزائر العاصمة وهم يحملون الأعلام الجزائرية مرددين أغنيات وطنية، وأخرى أعدت خصيصا بمناسبة فوز الجزائر باللقب القاري.

وتمكن “محاربو الصحراء” من حصد لقبهم الإفريقي الثاني، عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات