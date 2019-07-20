الصين – أفاد معهد التمويل الدولي، إن إجمالي ديون الصين تجاوزت 303 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2019.

وأضاف المعهد في بيان، له أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة الصينية سجل 297 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2018.

وأوضح المعهد أن إجمالي ديون الصين حاليا يشكل حوالي 15 بالمئة من إجمالي الدين العالمي، دون تقديم أرقام عن إجمالي الدين العام.

وتباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتحاول الحكومة الصينية مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد، عبر تحويل منح الائتمان إلى القطاع الخاص وتشجيع الاستهلاك المحلي.

وقالت الحكومة الصينية الشهر الماضي إنه يتعين على البنوك شراء سندات بأكثر من 180 مليار يوان (26.2 مليار دولار) لتمويل الشركات الصغيرة في 2019 بالإضافة إلى إقراض قطاع الصناعة والخدمات.

كان الاقتصاد الصيني سجل نموا 6.6 بالمئة خلال العام الماضي، الأدنى منذ ربع قرن، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2017، بحسب البيانات الرسمية.

الأناضول