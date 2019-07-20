موسكو – أفادت صحيفة “فونتانكا. رو” الإلكترونية بأن متحف “تسارسكوي سيلو” (قرية القياصرة) يتمتع بشعبية خاصة لدى السياح الصينيين.

ويصطف السياح الصينيون في طابور طويل في استعداد للوقوف لمدة 4 ساعات ليرتادوا متحف قصر “يكاترينا” بصفته جزءا من المتحف الحكومي العام وذلك ليدخلوا غرفة الكهرمان.

ويستعين السياح طيلة تلك الفترة بخدمات التجار الذين يبيعون لهم وجبات الغذاء والمشروبات والكراسي القابلة للطي.

جدير بالذكر أن الكهرمان يعتبر في الصين مادة قادرة على شفاء أي مرض.

وقررت إدارة المتحف الحد من الزحف السياحي الصيني عن طريق بيع بطاقات إلكترونية للسياح بناءً على جوازات السفر والهويات الشخصية حيث يسمح لهم بشراء بطاقة واحدة في الشهر. إلا أن المرشدين السياحيين وجدوا حلا لتلك المشكلة وصاروا يمررون السياح عبر بوابة خاصة.

وأبدت إدارة المتحف عجزها قانونيا عن السيطرة على الأوضاع السياحية.

المصدر: لينتا. رو