ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم السبت عميد جامعة عمر المختار الدكتور عبد المطلوب أحمد بوفروة.

عميد الجامعة أطلع رئيس مجلس النواب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس على عدد من القضايا الهامة المتعلقة بجامعة عمر المختار وفروعها في ( القبة ، درنة ) منها استكمال المشاريع وإجراء الصيانة لعدد من المقرات أهمها صيانة فرع الجامعة بدرنة.

وتحدث عن عدد من الموضوعات الإدارية والمالية والمتعلقة بصرف الاستحقاقات المالية للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن جامعة عمر المختار لم تُخصص لها ميزانية منذ عام 2013 بالرغم من ذلك استمرت العملية التعليمية دون توقف.

وبيّن أن الجامعة استضافة طلاب نازحين من مختلف المدن نتيجة الحرب التى خاضتها القوات المسلحة ضد العصابات الارهابية وذلك لاستكمال الدراسة ووفرت لهم الإمكانيات اللازمة،

الحاضرين تحدثوا فى عدد من الموضوعات المتعلقة بفروع الجامعة ( القبة ، درنة) كما تحدث نقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا عن عدد من الامورالمتعلقة بالاستحقاقات لعدد من الجامعات الليبية التابعة لوزراة التعليم بالحكومة المؤقتة وأكد على ضرورة الانتهاء من صرف هذه الاستحقاقات.

وفى نهاية اللقاء أكد المستشار صالح بأن جامعة عمر المختار من أهم المؤسسات التعليمية ويشهد لها الجميع بكل ماقامت به من أعمال تستحق كل الثناء التقدير منها استقبال الطلاب النازحين والمحافظة على سير العملية التعليمية.

كما شدد على ضرورة حلحلة جميع المشاكل المتعلقة بالجامعة حفاظاً على سير العملية التعليمية بجامعة عمرالمختار ومتابعتها مع كافة المؤسسات ذات العلاقة.

يشار إلى أنه حضر الإجتماع وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع درنة ووكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة وعميد كلية الآداب والعلوم القبة ونقيب عام الجامعات الليبية والمعاهد العليا بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة وعضو نقابة موظفي جامعة عمر المختار.