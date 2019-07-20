السعودية – أكدت وكالة “واس” السعودية، أن العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وافق على استقبال قوات أمريكية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، أنه “انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة العاهل السعودي القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.

وأوردت قناة “سي إن إن”، نقلا عن مسؤولين بالبنتاغون، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإرسال مئات الجنود إلى السعودية قريبا، رغم التوتر المتصاعد مع إيران.

وذكرت القناة، أن “نحو 500 جندي أمريكي سيتوجهون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة شرق الرياض”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي، أنها سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع المتوتر مع إيران.

وأعلن البنتاغون في حينها، أن العملية تأتي لتعزيز انتشار قواته في الشرق الأوسط، وأنه سيتم نشر نظام الدفاع الجوي “باتريوت”، و”طائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة” بالإضافة إلى طائرات مقاتلة.

المصدر: واس