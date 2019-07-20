تشاووش أوغلو يبحث مع بومبيو الملفات الحسّاسة بين البلدين

تشاووش أوغلو يبحث مع بومبيو الملفات الحسّاسة بين البلدين

تركيا – بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مسألة إخراج بلاده من مشروع “إف-35” بسبب شرائها منظومة “إس -400” الروسية، بالإضافة لملف الأزمة السورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية، السبت، أن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع بومبيو تناولت المسائل الراهنة بين البلدين.

وأضافت المصادر أن الوزيرين بحثا ملفات مقاتلات “إف-35″، ومنظومة “إس -400” الصاروخية، وما يتعلق بسوريا.

كما ذكرت أن الوزيرين بحثا أيضا موضوع إنشاء منطقة آمنة، والأوضاع في إدلب ومنبج السوريتين.

المصدر: الأناضول