تركيا – تعرض عدد من سياح إقليم كردستان العراق، إلى اعتداء في مدينة “طرابزون” التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم الإقليم، فيما قامت السلطات التركية باعتقال عدد منهم.

وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن علم كردستان العراق، هو علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم إلى تركيا.

من جهته، عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين.

المصدر: RT