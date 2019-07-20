وأفادت الشرطة في بيان بأن التحريات الدقيقة مكنت من رصد تسلل المشتبه فيه إلى الأراضي المغربية، بطريقة سرية وغير شرعية،

وأوضحت أن الموقوف، الذي لم يكشف عن اسمه، ساعد في عملية فرار سجين من إحدى السجون بفرنسا.

كما أشارت إلى أن الموقوف لديه علاقات مع مسلحين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية في سورياوالعراق.

وأوضحت الشرطة المغربية أنه كان يمول أنشطته الإجرامية الدولية عن طريق التهريب وبيع منتجات مشبوهة المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط خارج المغرب.