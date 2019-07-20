ليبيا – دعا رئيس هيئة الإعلام الخارجي بحكومة الإنقاذ جمال زوبية إلى ضرورة عقد إجتماع أمراء محاور عملية “بركان الغضب” في مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدلاً من عقده بمركز البحوت تاجوراء، مرجعاً دعوته إلى تجنب تعرضهم للقصف وحتى يتم التنفيذ الفوري للقرارات.

زوبية كشف في تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن هناك أخبار مسربة تفيد بعقد اجتماع لأمراء محاور “بركان الغضب” اليوم السبت في مركز البحوت تاجوراء سيعلن فيها تغيير عدد من المناصب.

وأشار إلى أنه من المناصب التي سيتم تغييرها منها إلغاء لجنة أزمة الطوارئ وتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الصحة ووزير الدفاع ورئيس مؤسسة النفط ووزير الخارجية ومجلس إدارة شركة الكهرباء متناسين وفقاً لقوله محمد احميدة العباني الذي وصفه بـ “أفعى الاوقاف” بحسب تعبيره.

يذكر أن ما يسمى بـ”تجمع ثوار تاجوراء” المقرب من مفتي المؤتمر العام الصادق الغرياني أعلن أمس الجمعة عن عقد إجتماع اليوم بمركز البحوث الصناعية في تاجوراء يجمع أعيان وحكماء وبلديات ونشطاء المنطقة الغربية.

ويشار إلى أن “تجمع ثوار تاجوراء” بيّن بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” بأن الإجتماع سيناقش فصل المجلس الرئاسي الحالي عن حكومة الوفاق وتغيير لجنة الأزمة التي يرأسها وزير تعليم الوفاق و بعض المسؤولين بالمناصب الحساسة التي تمكنهم من تجاوز الأزمة الراهنة ودحر ما وصفوه بـ”العدوان” أي (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).