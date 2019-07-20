إيطاليا – كشف مدرب نادي يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، عن خطته لتوظيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي السبت: “سأحاول أولا استخدام كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر، لكن بالفعل يمكنه اللعب في أي مكان، خاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها، إنه يتمتع بخبرة كبير وفاز بالكثير من الألقاب”.

وتابع ماوريسيو ساري: “نحن نعمل بجد على هوية الفريق، لأننا نريد أن نتمتع بشخصية قوية، ثم سنرى إلى أي مدى ستقودنا تلك الهوية الجديدة للفوز”.

وأضاف ساري: “أتطلع لمعرفة مدى قوة الفريق في التأقلم مع الجانب العقلي، لأن الأخطاء على أرض الملعب يمكن إصلاحها لكن المنهج العقلي أكثر أهمية”.

وختم ساري حديثه بالقول: “لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بطريقتي في التدريب منذ قدومي إلى هنا، ما زلت أريد الاستمتاع، لأنني أعتقد أن ذلك يسمح لي بتقديم المزيد، في الثلثين الأول والثاني من الملعب يجب الالتزام بالخطة، أما في الثالث فالأمر متروك للاعبين”.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي وديا الأحد، ضمن جولته التحضيرية في سنغافورة.

المصدر: وكالات