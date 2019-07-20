لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلتها في هرمز

لندن تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلتها في هرمز

انجلترا – أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، على خلفية احتجاز طهران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري الإيراني الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها “لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية”.

وأوضح، أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان، قامت باحتجاز الناقلة “ستينا إمبرو”، عقب اصطدامها بقارب صيد.

من جانبها، أعربت متحدثة باسم الحكومة البريطانية عن بالغ قلق لندن إزاء “الخطوات الإيرانية غير المقبولة التي تشكل تحديا واضحا لحرية الملاحة الدولية”، داعية السفن البريطانية إلى الابتعاد عن المنطقة بشكل مؤقت.

وأشارت المتحدثة إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تزال على اتصال مكثف مع شركائها الدوليين وستعقد اجتماعات جديدة حتى نهاية الأسبوع.

المصدر: “رويترز”