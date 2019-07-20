الجزائر – ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن قوات خفر السواحل الإيرانية أجبرت أمس ناقلة النفط “مصدر” المملوكة لشركة “سوناطراك” الجزائرية على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت الوكالة إن الناقلة التي تصل سعتها لـ 2 مليون برميل كانت متجهة إلى مصفاة تنورة بالمملكة السعودية لشحن البترول الخام لفائدة الشركة الصينية “UNIPEC”.

وأكدت الوكالة أن خلية أزمة شكلت فورا بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية إلى غاية إنهاء هذه الأزمة على الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش من يوم أمس.

من جهتها، لفتت شركة “سوناطراك” إلى أن الحادثة لم تتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

يذكر أن الشركة البريطانية المشغلة للناقلة الجزائرية كانت أكدت أن “مصدر” عادت إلى مسارها وواصلت طريقها في الخليج، بعد توقيفها في مضيق هرمز من قبل أفراد مسلحين صعدوا على متنها.

المصدر: واج