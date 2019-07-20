تركيا – أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده قدمت، السبت، مساعدة مالية لجمهورية شمال قبرص التركية بقيمة 750 مليون ليرة تركية (133 مليون دولار).

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا، التي وصلها أوقطاي للمشاركة في احتفالات عيد السلام والحرية التي تقام بمناسبة حول الذكرى السنوية الخامس والأربعين لعملية السلام العسكرية، التي نفذها الجيش التركي لحماية القبارصة الأتراك.

وخلال اللقاء، جدد أوقطاي، تأكيد بلاده على حماية القبارصة الأتراك والوقوف إلى جانبهم وحماية مصالحهم، مشيرًا أن جمهورية شمال قبرص التركية، تمكنت خلال السنوات الـ 45 الماضية من بناء مؤسسات دولية قوية.

وأضاف أن الجمهورية تمكنت أيضًا من تطوير مستوى رفاهية مواطنيها، وأن مؤشر التطور في قبرص التركية يشير إلى تحقيق مزيد من التطور عامًا بعد عام.

وتابع قائلًا: “إلى جانب الإعداد العسكري، يجب تلبية جميع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهنا تكمن أهمية الإصلاحات الهيكلية وتسريع عجلة الاستثمارات والخدمات”.

كما تقدم أوقطاي، نيابة عن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بالتهاني لجمهورية شمال قبرص التركية حكومة وشعبًا، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 45 لعملية السلام العسكرية، التي قامت بإحلال السلام في جزيرة قبرص، ورفعت الظلم عن إخواننا في الجزيرة.

وشهدت عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية، لفكوشا، السبت، احتفالات رسمية وشعبية، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 45 لـ “عيد السلام والحرية”.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، في 20 يوليو/ تموز من كل عام بذكرى “عيد السلام والحرية”، حيث تشهد البلاد تنظيم احتفاليات رسمية وشعبية.

وفي 20 يوليو/ تموز من عام 1974، أطلقت تركيا عملية السلام العسكرية في جزيرة قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة من الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس / آب 1974، ونجحت العمليتان بتحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر / أيلول 1974.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975، تم تأسيس “دولة قبرص التركية الاتحادية” في الشطر الشمالي من الجزيرة، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش رئيسا للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر / تشرين الثاني 1983 باسم “جمهورية شمال قبرص التركية”.

الأناضول