باكو – انطلقت بالعاصمة الأذرية باكو، الأحد، فعاليات النسخة الـ 15 لمهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي (EYOF 2019).

وشهدت فعاليات الافتتاح ترديد النشيد الوطني الأذري بصفتها البلد المضيف، تلته عروض ضوئية، واستعراض الرياضيين المشاركين في الفعالية.

وحضر فعاليات الافتتاح الرئيس الأذري، إلهام علييف وعقيلته مهربان، ورئيس لجان الأولمبياد الأوروبي، يانيس كوسيانيتشي.

ويشارك في المهرجان أكثر من 3500 رياضياً ممثلاً عن 50 بلدا، فيما يتنافس الرياضيون الأتراك مع نظرائهم من البلدان الأخرى في 9 مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان الرياضي حتى 27 يوليو/ تموز الجاري.

الأناضول