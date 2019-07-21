البرتغال – أصيب 4 من رجال الإطفاء أحدهم في حالة خطرة، خلال مكافحة النيران بمنطقة جبلية في وسط البرتغال، حيث أودى الحريق بحياة نحو 100 شخص عام 2017.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” بأن السلطات أرسلت 200 عنصر إضافي إلى مكان الحريق ليرتفع بذلك عدد رجال الإطفاء إلى أكثر من 900 معززين بـ300 عربة لإخماد الحريق في وسط البلاد.

من جهتها أعلنت القوات البرتغالية إرسال تعزيزات إلى المنطقة، حيث أوضح بيان للجيش أن رئاسة الأركان قررت إرسال 20 جنديا و4 آليات من أجل فتح طرق تسهل وصول رجال الإطفاء إلى المكان.

وحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني، فقد تم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق 3 قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة.

وصرح ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني، بأن سكان قرية كارديغا “تم إجلاؤهم في إجراء وقائي”، مضيفا أن “الوضع معقد لأن الأمر يتعلق بحرائق عدة في المنطقة نفسها”.

وفي عام 2017، أدت حرائق في المنطقة نفسها إلى مقتل 114 شخصا.

جدير بالذكر أن الحرارة الشديدة على مدى الأيام الستة الماضية تسبّبت في اندلاع حرائق كبيرة وحدوث تلوث وأسفرت عن 4 وفيات في فرنسا واثنتين في إسبانيا ومثلهما في إيطاليا.

المصدر: “أ ف ب”