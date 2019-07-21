الهند – ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة شرقي وشمال شرقي الهند إلى 160 قتيلا.

وقالت وسائل إعلام هندية، امس إن 98 شخصا لقوا حتفهم في ولاية بيهار، و62 آخرين في ولاية أسام جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن عدد المتضررين من الفضيانات تجاوز الـ11 مليون نسَمة.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف شخص نقلوا إلى 900 معسكر إيواء مؤقت في عموم ولاية أسام، فيما جرى تقديم مساعدات طبية إلى ألف و600 شخصا في ولاية بيهار.

والخميس، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في 9 مناطق في ولاية بيهار بين يومي 21 و23 يوليو/ تموز الجاري، في حين أعلنت ثلاث مناطق في ولاية كيرالا حالة التأهب لمواجهة تداعيات تساقط أمطار غزيرة.

الأناضول