الأحمر يسيطر على 5 بورصات عربية في مستهل تعاملات الأسبوع

الأحمر يسيطر على 5 بورصات عربية في مستهل تعاملات الأسبوع

أبوظبي – هبطت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح بعد مكاسب متفاوتة الأسبوع الماضي، فضلا عن خسائر أسواق النفط العالمية.

ووفق حسابات “الأناضول”، خسر الخام الأمريكي “نايمكس” 7 بالمئة في تداولات الأسبوع الماضي.

وهبط خام برنت القياسي 5.5 بالمئة، وهي أكبر خسائر للخامين منذ نهاية مايو/ أيار الماضي.

ونزلت بورصة دبي بنسبة 0.86 بالمئة إلى 2739 نقطة، مع تراجع أسهم “أرابتك” بنسبة 2.27 بالمئة و”إعمار العقارية” بنحو 1.23 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 0.73 بالمئة.

فيما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.33 بالمئة إلى 5235 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.86 بالمئة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنحو 0.84 بالمئة إلى 8957 نقطة، بضغط خسائر بعض الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات والمصارف.

وانخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.69 بالمئة إلى 13576 نقطة، بضغط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والأفراد الأجانب.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 1.22 بالمئة إلى 6664 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.42 بالمئة ليغلق عند 4880 نقطة، فيما هبط المؤشر العام 1.01 بالمئة إلى 6062 نقطة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1534 نقطة، مع انخفاض أسهم “جي أف اتش” بنسبة 2.8 بالمئة و”البحرين الإسلامي” بنسبة 0.83 بالمئة و”بتلكو” بنحو 0.26 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.61 بالمئة إلى 3770 نقطة، مع صعود أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 5.8 بالمئة و”عمان للاستثمارات” بنسبة 5.49 بالمئة و”الخليج للاستثمار” بنحو 4.2 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1881 نقطة مع ارتفاع أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 4.9 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 4.08 بالمئة و”البنك العربي” بنحو 0.16 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.61 بالمئة إلى 3770 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 5235 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1881 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.86 بالمئة إلى 2739 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 8957 نقطة.

مصر: بنسبة 0.69 بالمئة إلى 13576 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 4880 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 1534 نقطة.