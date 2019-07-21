تركيا – ذكرت صحيفة “زمان” التركية، أن حظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا، خلق أزمة كبيرة لدى منتجي البيض الأتراك.

وأفادت الصحيفة بأنه خلال العشرين يوما الأخيرة اضطر منتجو البيض الأتراك لإعدام مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات علفها.

وذكرت أنه اعتبارا من الأول من مايو بدأت السلطات العراقية حظر الواردات التركية من البيض التي تشكل 20 في المئة من صادرات البيض التركي.

وأفادت “زمان” بأن تزايد عرض البيض في السوق المحلية أسفر عن تراجع كبير في أسعاره داخل تركيا وأوضحت نقلا عن ممثلين عن القطاع، أن 8 من منتجي البيض أفلسوا منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم، وأن المزارعين اضطروا لذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت العشرين يوما الماضية إعدام مليون دجاجة نظرا لطول انتظارها في المذابح.

وذكر موقع “السومرية نيوز” في منتصف يونيو أن وزارة الزراعة رفضت طلب أنقرة بفتح استيراد البيض التركي وإلغاء قرار المنع، مؤكدة أن المنتج المحلي يكفي الأسواق العراقية.

المصدر: صحيفة “زمان” التركية