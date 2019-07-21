وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية ماجد حميد غضيب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الشركة وقعت عقداً سنوياً لتصدير منتجها من مادة البرايمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”، مبيناً أن “الكمية ستبلغ 3000 طن شهريا قابلة للزيادة”.

وأضاف غضيب، أن “مادة البرايمر تستخدم في عزل كافة الأنابيب الحديدية المدفونة تحت الأرض كالانابيب النفطية ومجاري الهواء وغيرها إضافة إلى استخدامها كأول طبقة قبل البدء بالتبليط على التراب أي طبقة رابطة بين طبقات التبليط فضلا عن استخدامات أخرى”.

وأشار غضيب، إلى أن “شركته اتجهت نحو تصدير منتج البرايمر لعدم وجود إقبال محلي عليه يتلاءم مع الطاقات الإنتاجية العالية لهذه المادة”، متابعاً أن “الكميات التي تم تصديرها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 32 الف طن”.