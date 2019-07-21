العراق – أطلقت القوات العراقية عملية “إرادة النصر” العسكرية شمالي بغداد، في إطار ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي هناك.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، ميدانيا على إطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها، كما تفقد القوات المشاركة ومقرات الوحدات العسكرية في منطقتي الطارمية والمشاهدة.

والتقى رئيس الوزراء العراقي بالقادة والآمرين واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط والإجراءات والتشكيلات المشاركة في هذه العملية التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون في هذه المناطق ومنع فلول “داعش” من التسلل إليها أو اتخاذها ممرات لتنفيذ عمليات إرهابية .

ووجه عبد المهدي القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.

وصرح بأن وحدة الشعب وتعاونه مع القوات العراقية كفيلان بتوفير الأمن والاستقرار وتوفير الشروط لتقديم الخدمات للمواطنين.

فيما أغلقت القوات العراقية كافة مداخل قضاء الطارمية تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية.

المصدر: RT