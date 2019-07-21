الكويت – أفادت وسائل إعلام كويتية بقرار صدر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، بسحب الجنسية الكويتية من 59 شخصا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، قررت بـ “فقد” الجنسية الكويتية من 59 رجلا وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

ووفقا للمادة التاسعة من القانون المذكور، فإن إسقاط الجنسية الكويتية عن الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي لا يتم عند انتهاء عقد الزواج إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

وتنص المادة العاشرة على أن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا حصلت على جنسية زوجها بناء على طلبها.

وأما المادة الحادية عشر فتنص على أن الكويتي يفقد جنسيته في حال تجنس مختارا بجنسية أجنبية، دون أن تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، طالما لم تحصل هي الأخرى على جنسية زوجها الأجنبية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية