ليبيا – في مقابلة وصفتها بالنادرة من داخل قاعدة عسكرية ، نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد حواراً مع آمر لواء الصمود صلاح بادي نفى فيه ما أسماها ” المزاعم الدولية ” بأنه يسعى لزعزعة استقرار ليبيا.

وفي هذا الحوار الذي تابعته وترجمته المرصد ، أعرب بادي عن عدم إهتمامه بفرض عقوبات دولية عليه وتجميد ممتلكاته وفرض حظر على رحلاته.

وقال وهو ينظر من خلال نظارات سوداء مستطيلة كبيرة كان يرتديها ويرتدي سلسلة من الخرزات على يديه : ” لقد قاد جورج واشنطن مليشيا ، أنا جورج واشنطن من ليبيا ، لقذ كنت ضد القذافي وحاولت التواصل مع الناس الذين كانوا ضده أيضاً ثم جئت لأقاتل الميليشيات لأجل الناس”.

وحتى مع انضمام بادي إلى المجلس الرئاسي وفقاً للصحيفة ، فقد قال خلال حواره معها إن الأمم المتحدة ارتكبت خطأً بجلب السراج وأضاف : ” لقذ بدأت المشاكل عندما وضعت الأمم المتحدة السراج في السلطة ، لم نختاره رئيساً لنا “.

وهاجم بادي في حديثه القائد العام المشير خليفة حفتر قائلاً بأنه ديكتاتور آخر وأضاف قائلاً : ” أفضل شيء فعله حفتر هو توحيد صفوفنا”.

ونفى بادي في حواره هذا بأنه إسلامي متشدد وقال : “لا نريد أن يستخدم المتطرفون الإسلام في حكم البلاد” لكن الصحيفة عادت وقالت : ” في الواقع أن بادي يخطط بالفعل للانقلاب على حلفائه من الميليشيات ” .

وإستطرد آمر لواء الصمود قائلاً : ” بعد الحرب ، كل من يكون مجرماً أو لص يجب محاكمته ، يجب أن تكون هناك عدالة ، أي شخص يقتل أو يسرق ، سنكون خلفه بالمرصاد ” .

أما فيما يتعلق بجثامين العقيد الراحل معمر القذافي ونجله المعتصم بالله والفريق أبوبكر يونس جابر وزير الدفاع الأسبق كشف بادي بأنه كان مسؤولاً عن دفن جثثهم في مكان سري لا يُعرف حتى يومنا هذا حيث لا يزال موقع الجثث لغزا ، وقال مبتسماً: “لا أستطيع أن أخبركم أين دفنته”.

وفي نفس العدد ، أجرت واشنطن بوست حواراً أيضاً مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي قال فيع بأن حكومة الوفاق بحاجة لصلاح بادي والمجموعة المسلحة التي يقودها ومجموعات اخرى كونهم يقاتلون معهم في طرابلس من أجل نفس القضية حسب قوله.

وأشار جويلي إلى أن حكومة الوفاق لم تجند صلاح بادي في المعركة ضد حفتر في اشارة منه إلى أن بادي قد جاء للقتال بدون تلقى الأوامر من أحد.

وأكد جويلي في ختام تصريحاته بأنهم جميعاً يقاتلون ضد “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، متهماً الأخير بتلقى دعم من فرنسا ومصر والإمارات التي قال بأنها تنتهك حظر تصدير الاسلحة إلى ليبيا حسب زعمه.

المصدر : صحيفة واشنطن بوست

الترجمة | المرصد – خاص

الحوار كاملاً من واشنطن بوست :