مصر – نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على صورة “إنستغرام”، صورة للفنان تامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته قائلة: “يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ”، في إشارة منها لأزمة محمود العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة نتيجة إهانته لمعجب طلب التصوير معه.
وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: “هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك يا ريهام وارحمي نفسك”، لترد عليها ريهام سعيد: “على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها لازم حقه يرجع له”.
وتابعت في تعليق آخر على نفس المتابعة: “وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك و ما تعمليش فولو ليا”.
وسائل اعلام مصرية