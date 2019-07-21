فرنسا – وتفوق ييتس متسابق فريق ميتشلتون – سكوت بفارق 33 ثانية على بينو متسابق فريق جروباما-إف.دي.جيه الذي هاجم في آخر سبعة كيلومترات للمرحلة.

وكان الفرنسي جوليان الافيليب متسابق فريق ديكونينك كويك ستيب من بين المتسابقين الذين تراجعوا يوم الأحد لكنه احتفظ مع ذلك بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بينما خسر البريطاني جيرينت توماس حامل اللقب المزيد من الزمن أمام منافسيه.

وقبل يوم الراحة يوم الاثنين يتقدم الافيليب في صدارة الترتيب العام بفارق 1:35 دقيقة على توماس و1:47 دقيقة على الهولندي ستيفن كراشفيك متسابق فريق جامبو-فيسما و1:50 دقيقة على بينو.

ويحتل الكولومبي إيجان بيرنال زميل توماس في فريق إنيوس المركز الخامس في الترتيب العام بفارق 2.02 دقيقة عن الصدارة.

وقال الافيليب المصنف الأول عالميا للصحفيين ”لا أخفيكم سرا اني تراجعت قليلا أمام مجموعة من أفضل متسابقي المراحل الجبلية في نهاية الأسبوع الثاني من السباق بعد أن بذلت كل ما لدي في البداية“.

من جهته قال إيفون ماديو مدير فريق جروباما-اف.دي.جيه الذي يمثله بينو ”نملك فريقا قويا جدا ونجحت خطتنا اليوم. لا نضع أي سقف لأنفسنا في بقية المراحل“.

وعبر بينو عن فرحته قائلا ”كسبت زمنا أمام الجميع. يجب أن نواصل الأداء بهذا الشكل. عندما تحصل على فرصة يجب أن تستغلها جيدا“.

ولم يفز أي متسابق فرنسي بسباق فرنسا منذ فوز برنار إينو بآخر ألقابه الخمسة في 1985.

وهاجم بينو بمساعدة زملائه قبل سبعة كيلومترات من النهاية ليتراجع توماس وكراشفيك. وحافظ توماس على مركزه الثاني في الترتيب العام بعدما زاد سرعته في الجزء الأخير من المرحلة لينهيها متأخرا بفارق 1:22 دقيقة خلف ييتس.

رويترز