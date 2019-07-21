تركيا – شهدت ولاية بورصة شمال غربي تركيا، اختتام النسخة الرابعة من فعاليات مهرجان “الرياضات الشعبية في العالم التركي”، بمشاركة رياضيين ووفود من عدد من الجمهوريات والمجتمعات التركية.

الفعالية التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، وأقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة التركية، بالتعاون مع ولاية وبلدية بورصة، وجمعية بورصة للسياحة، واتحاد العالم التركي للرياضات التقليدية، والاتحاد العالمي للاثنوسبور، واتحاد بلديات العالم التركي.

وتخلل المهرجان إقامة عروض رياضية ومصارعات تقليدية وسباق للخيول ورمي للسهام من على ظهر الخيل، ومصارعات الخيول ورماية السهم للمشاة ورياضة الحراب التركية التقليدية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن المهرجان شارك فيه أكثر من ألف و200 رياضي من تركيا، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، وتركمانستان، إضافة إلى رياضيين ووفود من مجتمعات تركية مثل التتار والأيغور والنوغاي.

وفي حديثه للأناضول، قال هاقان قازانجي، وكيل رئيس اتحاد العالم التركي للرياضات التقليدية والاتحاد العالمي للاثنوسبور، إن نسبة المشاركة في المهرجان تزداد عاماً بعد آخر.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأخير من المهرجان الذي أقيم هذا العام في منطقة “قوجا يايلا” في سهول جبل “أولوداغ” الشهير ببورصة، حظيت بمتابعة قرابة 25-30 ألف شخص من المواطنين الأتراك.

الأناضول