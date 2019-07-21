ليبيا – قال الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي إن تحذيرات الرئاسي من وجود استعدادات لتصعيد عسكري جديد عبر ضربات جوية التي زعم بأنها :”ستهدف المرافق المدنية في طرابلس بما فيها مطار معيتيقة ” هي خطوات استباقية لحماية المواطنين والمنشآت المدنية بالعاصمة حسب قوله.

القبلاوي أكد في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت أن تحذيراتهم للمجتمع الدولي بخصوص تلك المخاوف تستند إلى إشارات من تقارير صحفية وغيرها وبناء على تورط دول بعينها في دعم “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وأضاف المتحدث باسم خارجية الوفاق أنهم على تواصل دائم مباشر وغير مباشر مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الليبي وقد طالبوا بعقد جلسة لمجلس الأمن وبأن تكون جلسته ليوم 29 من الشهر الجاري مفتوحة وليست مغلقة، على حد قوله.