روسيا.. العثور على رفات واحد من أعظم جنرالات نابليون (صور)

روسيا – عثر فريق من علماء الآثار على هيكل عظمي في خندق بمدينة سمولينسك الروسية، يرجح أن يعود لأحد أشهر جنرالات نابليون الذين قتلوا في روسيا إبان غزو جيوش أوروبا بقيادة نابليون سنة 1812.

وقال فريق علماء الآثار الروسي الفرنسي المشترك، إن الهيكل المكتشف أوائل شهر يوليو قد يعود للجنرال شارل إيتيان غودان دو لا سابلونيير، حيث تمت المطابقة بين الإصابات الملاحظة على عظام الهيكل والإصابات التي قتلت جنرال نابليون.

ووجد الخبراء أن الهيكل كان منقوصا من الساق اليسرى، فيما كانت عظام الساق اليمنى متضررة جدا، وهو ما يتوافق مع ظروف مقتل الجنرال الفرنسي الذي مات بقذيفة مدفع بترت ساقه اليسرى.

وأكد المؤرخ دافيد شانتيران أن ترجيح فرضية أن يكون الهيكل لهذا الجنرال، يستند إلى ثلاثة عناصر هي الوجود المعروف لشخصيات رفيعة المستوى مدفونة في خنادق مماثلة، والساق المفقودة، وحطام مدافع متروكة في ساحة المعركة، لافتا إلى أن فحص الحمض النووي للعظام سيضع النقاط على الحروف في مصير الجنرال الفرنسي الكبير المفقود.





وقتل الجنرال غودان المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس، أثناء معركة فالوتينا في سمولينسك غربي روسيا، وكان شخصية مرموقة كنّ لها نابليون احتراما جمّا.

الغزو الأوروبي بقيادة نابليون لروسيا عام 1812، كان نقطة تحول في الحروب النابليونية، حيث دفع نابليون في حملته على روسيا بجيش ضخم وصل تعداده إلى 680 ألف جندي، تشتت وانهار أمام القوات الروسية بقيادة الإمبراطور ألكسندر الأول، التي طاردت فلول نابليون إلى باريس، حيث أعلن فيها نابليون عن هزيمته وتنازله عن العرش.

الجيش الروسي، خسر ستة آلاف جندي بين قتيل وجريح في اقتحام باريس وإنهاء حكم نابليون وإمبراطوريته.

المصدر: “لوفيغارو” + وكالات