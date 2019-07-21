المغرب – أعلن الفرنسي هيرفي رينارد اليوم عن استقالته من تدريب المنتخب المغربي على إثر الوداع المبكر لبطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 التي أقيمت في مصر مؤخرا.

ونشر المدرب الفرنسى بيانا رسميا عبر حسابه على “فيسبوك” كتب فيه: “أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة في تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين”.

وشكر رينارد في تدوينة أخرى كل الجماهير واللاعبين والمسؤولين في المغرب، كما وجه شكرا خاصا إلى الملك محمد السادس.

وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة أمم إفريقيا بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتولى المدرب الفرنسي مهمة الإشراف على منتخب “أسود الأطلس” في شهر فبراير من عام 2016، ونجح في قيادة المنتخب، للتأهل إلى مونديال روسيا الأخير.

المصدر: “فيسبوك”