تونس – أعلن حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس اليوم الأحد، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2019.

وقال عماد الخميري المتحدث باسم “النهضة” في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بـ”دائرة تونس 1″ هدفه أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

ويعزز ترشيح الغنوشي التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة ربما كرئيس للوزراء، أو رئيس للبرلمان في حال فوز حزبه بالانتخابات.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر، والرئاسية في 17 نوفمبر في ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافسا محتدما بين الأحزاب التونسية لاسيما بين “حزب النهضة” الإسلامي، والأحزاب العلمانية مثل “التيار الديمقراطي” و”تحيا تونس” و”نداء تونس” و”حزب البديل” أو “الجبهة الشعبية”.

وتلقى تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي بدستور جديد وانتخابات حرة وتقاسم للسلطة بين الإسلاميين والعلمانيين.

المصدر: “رويترز”