فريزر-برايس المتألقة تفوز بسباق 100 متر في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي

فريزر-برايس المتألقة تفوز بسباق 100 متر في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي

لندن – قدمت شيلي-آن فريزر-برايس أداء رائعا لتتفوق على منافستها المحلية دينا ارشر-سميث وماري-جوسي تا لو عداءة ساحل العاج وتفوز بسباق 100 متر للسيدات في 10.78 ثانية في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى يوم الأحد.

وانطلقت فريزر-برايس البالغة من العمر 32 عاما بقوة لتهيمن على السباق من البداية حتى النهاية ولم تمنح ارشر سميث (10.92 ثانية) وتا لو (10.98 ثانية) أي فرصة للحاق بها.

وقالت فريزر-برايس الذي حققت أفضل زمن لها هذا الموسم على أرضها في جاميكا الشهر الماضي بزمن بلغ 10.73 ثانية ”كان موسما طويلا. تدربت كثيرا. تسجيل 10.78 ثانية هنا أمر رائع.

”أشعر بالسعادة. الهدف هو الاستعداد بأفضل صورة لبطولة العالم في الدوحة. هدفي الصعود على منصة التتويج هناك. أتمنى أن تساعدني خبرتي“.

وفازت هيلين أوبيري بسباق خمسة الاف متر للسيدات في 14:20:36 دقيقة بينما تفوقت مواطنتها الكينية اجنيس تيروب على الهولندية سيفان حسن التي جاءت في المركز الثالث.

وكانت سيفان حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق الميل للسيدات الصامد منذ 23 عاما في 12 يوليو تموز.

وقالت أوبيري التي سجلت افضل زمن هذا العام إضافة إلى رقم قياسي جديد لهذا اللقاء ”في آخر لفة شجعت نفسي وعندما تخطيت سيفان قلت لها حاولي اللحاق بي“.

وفاز الجاميكي أكيم بلومفيلد بسباق 400 متر للرجال مسجلا أفضل زمن شخصي خلال العام بلغ 44.40 ثانية متفوقا على جوناثان جونز من باربادوس ومواطنه الجاميكي نيثون الين.

وحطم السويدي دانييل ستول الرقم القياسي لهذا اللقاء والمسجل باسم جيرد كانتر في 2010 في رمي القرص بمحاولة بلغت 68.56 متر.

رويترز