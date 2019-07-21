ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبار من أمس السبت.

الوطنية للنفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن ذلك جاء نتيجة لتوقف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بين منطقة الحمادة وميناء الزاوية يوم الجمعة الماضي من قبل مجموعة مجهولة الهوية وهو ما تسبب بدوره في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي بقيمة قرابة 19 مليون دولار يوميا.

وأشارت إلى أن الأمر يحول دون قدرة المؤسسة على القيام بعمليات شحن النفط الخام بالميناء و ستتكبد الخزانة العامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المحروقات نتيجة استمرار توقف المصفاة.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: ” لقد أجبرت الأنشطة الإجرامية المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة إن مثل هذه المحاولات المتعمدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليات الإنتاج لا تضر فقط بالإيرادات الوطنية النفطية بل تتسبب في عرقلة عمليات امداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من الطاقة الكهربائية”. صنع الله قال إن موظفي الأمن والمهندسين التابعين للمؤسسة و لشركة أكاكوس للعمليات النفطية يقومون بالتحقيق في الحادث وهم يبذلون كل ما في وسعهم لاستئناف عمليات الإنتاج و عودة الأمور لطبيعتها، متعهداً بتعقب أولئك الذي يقفون وراء هذا الفعل المشين وملاحقتهم جنائياً وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة.