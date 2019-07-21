الولايات المتحدة – نقل المصارع الروسي أليكسي أولينيك إلى المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية من الأمريكي وولت هاريس خلال بطولة “UFC” (فنون القتال المختلطة) في سان أنطونيو، تكساس الأمريكية.

ونقلت مصادر إعلامية، أن أولينيك موجود في مستشفى محلي مع مدير أعماله وهناك مخاوف أنه كسر الرباط الصليبي للركبة، لكن هذا التشخيص لم يتأكد بعد.

ووقع الصراع ليلة 21 يوليو/تموز، وهزم المصارع الروسي بعد 11 ثانية من بداية الصراع. وهكذا، عانى أولينيك البالغ من العمر 42 عامًا من الخسارة المهنية الثالثة عشرة بعدد 57 انتصارًا، أما في سجل هاريس البالغ من العمر 36 عامًا،13 فوزًا وسبع هزائم.

يذكر أن أولينيك خسر في المباراة السابقة في 21 أبريل/نيسان، التي تمت في سانت بطرسبورغ، بضربة قاضية أمام الهولندي أليستير أوفرم.

في سياق آخر، تمكن حبيب نورمحمدوف من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول