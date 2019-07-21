السعودية – أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، امس أن إجمالي دعم الأندية الرياضية سيكون 2.5 مليار ريال سعودي أي نحو 594 مليون يورو للموسم المقبل.

وأكد الفيصل خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية السعودية، أنها تهدف لتطوير المنظومة ورفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديًا.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن “دعم أندية الدوري السعودي للمحترفين سيكون 1.64 مليار ريال سعودي (نحو 390 مليون يورو)، ودعم أندية الدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة بمبلغ 171 مليون ريال (نحو 41 مليون يورو)”.

وأضافت “دعم الألعاب المختلفة بمبلغ 480 مليون ريال (ما يقرب من 114 مليون يورو)، مشيرة لوجود 170 ناديا بها 22 رياضة مختلفة، 5 أندية فقط تضم أكثر من 10 رياضات، و79 ناديا فقط يضم ما بين 4 إلى 5 رياضات، وهو ما أوجد ثغرة كبيرة بين أهداف واستراتيجيات الأندية والنتائج التي تحققها.

وتسدد الهيئة رواتب اللاعبين المحليين والأجانب منذ الموسم الماضي وهو ما يستمر أيضا في الموسم الجديد.

الأناضول