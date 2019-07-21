لبنان – فصل جديد من فصول أزمة طلاق وائل كفوري وزوجته السابقة أنجيلا بشارة يتم كتابته حالياً، بعد أن اضطر النجم اللبناني إلى اتخاذ إجراء ضدها دعمه بأمر رسمي من المحكمة صار ملزماً لها وعليها تنفيذه دون اعتراض.

فقد استصدر وائل كفوري أمراً ملزماً من قاضي الأمور المستعجلة في لبنان بمنع طليقته أنجيلا بشارة من نشر أية تفاصيل خاصة تتعلق بحياتهما الزوجية بشكل علني، وذلك بحسب صحيفة “النهار اللبنانية”، التي لفتت إلى أن الأخيرة تنوي اللجوء إلى جمعية حقوق المرأة المناهضة للعنف الأسري لرفع دعوى ضده، خاصة بعد أن انتشرت صورها لها مع الناشطة الحقوقية حياة مرشد، ويقول البعض أنها قد تقوم بهذه الخطوة إذا أصر طليقها على الحصول على حضانة طفلتيهما.

من جهة ثانية، رصدت تقارير صحفية استعداد طليقة النجم اللبناني إلى مقاضاته بتهمة العنف الزوجي بعد أن علمت أنه ينوي تحريك دعوى قضائية ضدها لضم حضانة طفلتيهما، حيث استعانت بالمحامي أشرف الموسوي ليقدم بلاغاً إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل ​لبنان​، لرفع دعوى جزائية تتهمه بالإهمال في أداء واجباته تجاه عائلته، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 501 من قانون العقوبات اللبناني.

على الجانب الآخر، أطلت ميشيل ابنة وائل كفوري الكبرى لأول مرة أمام الكاميرات، وذلك حين حضرت حفل والدها الذي أحياه مؤخراً في بيروت وحضره أكثر من 5 آلاف شخص، حيث ظهرت في بعض لقطات الفيديو وهي تقف في إحدى جنبات المسرح أمام عيني والدها لكي تشجعه على الإبداع، وحين انتهى من الغناء، علّق والدها على ظهورها العلني الأول بقوله: “تؤبر قلبي بنتي”.

الجدير بالذكر أن وائل كفوري كان قد تزوج أنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشيل وميلانا، حيث حرص على إبقاء تفاصيل حياته الشخصية بعيداً عن الكاميرات، ومنع نشر أي صورة لعائلته، لدرجة أنه أعلن خبر زواجه بعد عدة شهور من إتمامه، كما أعلن عن الطلاق بعد حدوثه بشهور أيضاً، علماً بأنه قد تم في عام 2018 لكنه لم يخبر جمهوره إلا منذ بضعة أسابيع.

وسائل اعلام لبنانية