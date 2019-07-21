العراق – أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اليوم الأحد، عن تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتي بـ16 مادة من الخضروات الأساسية.

وقال النايف لـRT إن “المواد الأساسية مثل التمور والباذنجان والخيار وغيرها من مواد الخضار الأولية، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، ونتجه الآن إلى تحقيق هذا الاكتفاء من خلال مواد أخرى”.

وأضاف أن “وفرة المياه في هذا العام والدعم الحكومي، أسهما في تنشيط القطاع الزراعي”، مبينا أن “العراق منع مؤخرا استيراد البيض الذي يدخل من دول الجوار العراقي نتيجة وجود وفرة وكفاية من المنتج المحلي”.

وأشار النايف إلى أن “العراق قد يبدأ بتصدير البيض إلى دول أخرى مع نهاية العام الحالي إذا ما استمر في تحقيق إنتاجيات كافية للاستهلاك المحلي”.

وتغرق السوق العراقية منذ 16 عاما منتجات مستوردة من الأردن وإيران وسوريا وتركيا، وبلدان أخرى.

المصدر: RT